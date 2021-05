Laura Pausini parteciperà alla cerimonia dei David di Donatello 2021

(Di venerdì 7 maggio 2021) “Sono onorata di aver preso parte a questo grande progetto di cui ho condiviso da subito il messaggio e sono molto orgogliosa di questa candidatura nel mio paese” Reduce dvittoria ai Golden Globes e ddegli Oscar dove è stata nominata con il brano IO SI, nella categoria Best Original Song per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti con Sophia Loren,partecipera’deidiil prossimo 11 maggio., ricevuta dal Presidente Mattarella lo scorso 29 aprile, ha portato ancora una volta la musica italiana a traguardi mai raggiunti prima e conferma la sua partecipazione al premio più prestigioso del cinema del nostro paese per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Dal 1993, anno in cui una ragazza di 17 anni calcava il palco del Festival di Sanremo, incantando tutti con la sua voce potente, il successo dinon ha conosciuto arresto. Nel giro di pochi anni, la cantante è diventata popolare in tutto il mondo, senza mai perdere la spontaneità e il sorriso. Ecco quali sono le 10 canzoni più ...Perso l'Oscar,potrebbe rifarsi con il David di Donatello . L'11 maggio sarà infatti lei ad aprire la cerimonia di premiazione dei David, con un live di Io Sì (Seen) direttamente dal Teatro dell'Opera ...Laura Pausini, ospite d'onore della serata e candidata per il David di Donatello 2021 nella categoria Miglior Canzone Originale, interpreterà dal teatro dell'opera di Roma il brano 'Io Si' in una vers ..."Sono molto emozionata nel comunicarvi che l'11 maggio sarò ospite d'onore nell'opening della cerimonia dei David di Donatello". Lo annuncia sui social Laura Pausini. "Canterò il brano Io sì , candida ...