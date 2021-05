Juve, Barcellona e Real non abbandonano la Superlega. L’UEFA durissima: “Adotteremo ogni provvedimento opportuno”. Rischiano multe per 100 milioni! (Di venerdì 7 maggio 2021) Poco fa sono arrivate le sanzioni che la UEFA ha comminato ai 9 club che hanno preso parte alla Superlega, per poi concordarne l’uscita. Tra questi non figurano Juventus, Real Madrid e Barcellona, a cui UEFA si rivolge così nel comunicato ufficiale di oggi: “Inoltre, e andando avanti, la UEFA si riserva tutti i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna contro quei club che finora si sono rifiutati di rinunciare alla cosiddetta “Superlega”. La questione sarà prontamente deferita agli organi disciplinari UEFA competenti“, conclude la nota ufficiale UEFA. COSA Rischiano I CLUB NON USCITI DALLA Superlega Come riportato dal comunicato pubblicato dalla UEFA, chi non accetta di abbandonare altre competizioni può rischiare ammende pecuniarie di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 maggio 2021) Poco fa sono arrivate le sanzioni che la UEFA ha comminato ai 9 club che hanno preso parte alla, per poi concordarne l’uscita. Tra questi non figuranontus,Madrid e, a cui UEFA si rivolge così nel comunicato ufficiale di oggi: “Inoltre, e andando avanti, la UEFA si riserva tutti i diritti di intraprendere qualsiasi azione ritenga opportuna contro quei club che finora si sono rifiutati di rinunciare alla cosiddetta “”. La questione sarà prontamente deferita agli organi disciplinari UEFA competenti“, conclude la nota ufficiale UEFA. COSAI CLUB NON USCITI DALLACome riportato dal comunicato pubblicato dalla UEFA, chi non accetta di abbandonare altre competizioni può rischiare ammende pecuniarie di ...

Advertising

AntoVitiello : Ratificato l'accordo tra nove club e la #UEFA per la rinuncia alla #Superlega. Restano fuori Juve, Real e Barcellona - RaiSport : ?? #Superlega, Espn: quattro club rischiano pesanti sanzioni #Uefa #Juventus , #Milan, #RealMadrid e #Barcellona p… - CorSport : '#Superlega, clamoroso: #Juve, #Real e #Barcellona minacciano 9 club' ?? - corriereroma : Superlega, 9 club firmano accordo con l’Uefa: c’è il Milan. Juve, Real e Barcellona alla Disciplinare - simone11472 : RT @GianniJ08: Si va alla Guerra... Juve Real E Barcellona Contro #ceferin e company Vada come vada almeno non ci siamo messi a 90 gradi… -