Inzaghi: “Gara importantissima contro una Fiorentina in salute. Escalante e Caicedo out, tornano Acerbi e Luiz Felipe” (Di venerdì 7 maggio 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della Gara contro la Fiorentina:Gara crocevia della stagione?“Sarà una Gara importantissima, affronteremo una squadra in salute che viene da due pareggi con Juventus e Bologna. Hanno qualità e giocatori esperti, servirà fare una prestazione da grande squadra perché sappiamo quanto conterà per la classifica”. Switch in lista Luiz Felipe-Hoedt?“Ho dovuto fare una scelta tecnica col rientro di Luiz Felipe, ha sempre fatto molto bene e a 5 partite dal termine ho scelto così. Devo ringraziare Hoedt che si è fatto trovare pronto, ha fatto un ottimo anno anche se adesso col rientro di Radu e ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) Simone, tecnico della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia dellalacrocevia della stagione?“Sarà una, affronteremo una squadra inche viene da due pareggi con Juventus e Bologna. Hanno qualità e giocatori esperti, servirà fare una prestazione da grande squadra perché sappiamo quanto conterà per la classifica”. Switch in lista-Hoedt?“Ho dovuto fare una scelta tecnica col rientro di, ha sempre fatto molto bene e a 5 partite dal termine ho scelto così. Devo ringraziare Hoedt che si è fatto trovare pronto, ha fatto un ottimo anno anche se adesso col rientro di Radu e ...

