IMPORTANTE INCARICO IN INDIA PER DUE GIORNALISTI DAL WORLD PICTORIAL POETRY AND ART FORUM (Di venerdì 7 maggio 2021) Vishnu Pandya e Goffredo Palmerini nominati nella Giuria di un prestigioso Premio mondiale «Due personalità mediatiche ricche di valori umani, dall’INDIA e dall’Italia, sono stati nominati Consiglieri del nostro Comitato di Screening per la selezione di poeti, scrittori e artisti che presenteranno la loro candidatura per questo prestigioso Premio 2021 del WORLD PICTORIAL POETRY and Art FORUM, riconoscimento di altissimo rango da conferire a poeti, scrittori e artisti mondiali che si sono distinti particolarmente nel campo della letteratura, delle arti figurative e delle altre arti, quali Poesia e Fotografia, Prosa, Fiction, Pittura. Tutte discipline artistiche presentate sotto una bandiera universale di Pace, Amore e Valori Umanitari, come prevede il WORLD PICTORIAL ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 7 maggio 2021) Vishnu Pandya e Goffredo Palmerini nominati nella Giuria di un prestigioso Premio mondiale «Due personalità mediatiche ricche di valori umani, dall’e dall’Italia, sono stati nominati Consiglieri del nostro Comitato di Screening per la selezione di poeti, scrittori e artisti che presenteranno la loro candidatura per questo prestigioso Premio 2021 deland Art, riconoscimento di altissimo rango da conferire a poeti, scrittori e artisti mondiali che si sono distinti particolarmente nel campo della letteratura, delle arti figurative e delle altre arti, quali Poesia e Fotografia, Prosa, Fiction, Pittura. Tutte discipline artistiche presentate sotto una bandiera universale di Pace, Amore e Valori Umanitari, come prevede il...

Advertising

thewhitefly_ : @Vale96L @AloneOnTheRopee No la dovranno ingaggiare con qualche incarico importante - kimiaspa : Il Dott. Alessandro Belli è il nuovo Amministratore Unico di Kimia. Auguri per l'importante incarico e benvenuto!… - smileandlive26 : Da quando una multa è pari alla tortura, morte e tutto l'orrore possibile dei campi di concentramento? Ci vuole cor… - informamolise : Nuovo importante incarico al Parlamento europeo per Vincenzo Musacchio - deman20181 : @renzionario @matteorenzi Era talmente a modo che Conte, e non Renzi, lo voleva per un incarico importante. #staisereno -

Ultime Notizie dalla rete : IMPORTANTE INCARICO Coni Lecce, Grazia Turco nominata Fiduciario comunale Un incarico importante che rappresenta la risultante di anni e anni di impegni profusi contestualmente nel mondo dello sport, dell'integrazione, della promozione e della socialità. Perché Grazia ...

Manuele Amateis nuovo direttore dell'Arer Succede a Stefano Franco, che proprio oggi è tornato al suo 'vecchio' incarico di segretario ... primo fra tutti il quartiere Cogne e l'Arer in questo programma avrà un'importante voce in capitolo. 'Ci ...

IMPORTANTE INCARICO IN INDIA PER DUE GIORNALISTI DAL WORLD PICTORIAL POETRY AND ART FORUM - La Prima Pagina La Prima Pagina IMPORTANTE INCARICO IN INDIA PER DUE GIORNALISTI DAL WORLD PICTORIAL POETRY AND ART FORUM «Due personalità mediatiche ricche di valori umani, dall’India e dall’Italia, sono stati nominati Consiglieri del nostro Comitato di Screening per la selezione di poeti, scrittori e artisti che presen ...

Il generale Carmine Masiello sottocapo di stato maggiore Nuovo prestigioso incarico per il generale di corpo d’armata Carmine Masiello, originario di Casagiove in provincia di Caserta ma sarzanese di adozione: frequenta la città dal 1984. E’ stato nominato ...

Unche rappresenta la risultante di anni e anni di impegni profusi contestualmente nel mondo dello sport, dell'integrazione, della promozione e della socialità. Perché Grazia ...Succede a Stefano Franco, che proprio oggi è tornato al suo 'vecchio'di segretario ... primo fra tutti il quartiere Cogne e l'Arer in questo programma avrà un'voce in capitolo. 'Ci ...«Due personalità mediatiche ricche di valori umani, dall’India e dall’Italia, sono stati nominati Consiglieri del nostro Comitato di Screening per la selezione di poeti, scrittori e artisti che presen ...Nuovo prestigioso incarico per il generale di corpo d’armata Carmine Masiello, originario di Casagiove in provincia di Caserta ma sarzanese di adozione: frequenta la città dal 1984. E’ stato nominato ...