Gli Ufo esistono e dal 1 giugno saranno rese pubbliche le prove: l'annuncio di John Ratcliffe, l'ex direttore dell'intelligence Usa

È stato abbastanza chiaro John Ratcliffe, direttore dell'intelligence nazionale statunitense dal 2020 al 2021, durante una lunga intervista con Fox News. Perché piloti e satelliti militari americani pare abbiano, secondo Ratcliffe, registrato "molti più" avvistamenti di oggetti volanti non identificati, o Ufo, di quelli resi pubblici fino ad oggi. Gli Ufo esistono e dal primo giugno tutto il mondo li vedrà.

