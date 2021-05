Figliuolo tranquillizza | “A giugno oltre 25 milioni di dosi | i vaccini sono tutti ottimi”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA proposito della campagna vaccinale, il generale Francesco Paolooggi in visita in Molise e Abruzzo ha ribadito che a maggio saranno disponibili 17di, mentre ale forniture potrebbero salire a25, secondo un comunicato del Commissariato all’emergenza Covid-19. Il Commissario “ha poi ricordato che per uscire dall’emergenza e far ripartire il Paese vanno utilizzatii tipi di, aggiungendo che gli effetti collaterali deiinfinitesimi rispetto ai rischi che gli ultrasessantacinquenni corrono in caso di contagio e di evoluzione negativa della malattia derivante dal virus”. “Con l’ordinanza del 9 aprile sulle priorità ...