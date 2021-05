Fedriga sui vaccini | ' Seconda dose in vacanza | e sul coprifuoco '

(Di venerdì 7 maggio 2021) Massimiliano, presidente della Conferenza delle Regioni, intervenendo a SkyTg24, 'Avremo un confronto come Regioni con il Commissario Figliuolo' per verificare la possibilità che a una persona ...

'Adesso che c'è una maggiore disponibilità di vaccini è importante ampliare la platea e il target per arrivare il più possibile a tutti i cittadini del paese', ha aggiunto... ndr) ha accettato di ammorbidire le misure anti - Covid, comprese le restrizionicontatti ... 07 mag 09:57 Vaccini,: allo studio seconda dose per chi è in vacanza 'Avremo un confronto come ...Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, intervenendo a SkyTg24, “Avremo un confronto come Regioni con il Commissario Figliuolo” per verificare la possibilità che a una persona ...Solo Molise e la provincia autonoma di Bolzano sopra 1. Scende da 146 a 127 l'incidenza del contagio ogni 100mila abitanti ...