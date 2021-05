F1 | GP Spagna | risultati e classifica FP1 Bottas al comando | bene la Ferrari | Sainz 5° | Leclerc 6°

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spagna risultati

"La decrescita del primo trimestre - sottolinea Equita - era attesa, in particolare ine ... Conclusione: "La qualità deidel primo trimestre è quindi leggermente inferiore alle attese".... la F1 torna sul circuito di Barcellona per il GP. Il Circuit de Montmelo, storica sede ... F1 GP PORTOGALLO 2021,PL1 Sessione in programma dalle 11:30 alle 12:30Bottas primo nelle Prove Libere 1 in Spagna, seguito da Verstappen e Hamilton, Ferrari bene con gomma di svantaggio [ Diretta LIVE FP1 ].Valtteri Bottas ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Il finlandese ha timbrato 1:18.504 e ha ...