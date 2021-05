Eriksen: “Sei mesi fa vivevo una certa situazione, adesso vivo il momento migliore della mia carriera” (Di venerdì 7 maggio 2021) In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Christian Eriksen, ha parlato della cavalcata verso lo scudetto dell’Inter: “Prima di arrivare all’Inter, era stato difficile vincere. E adesso, invece, vivo forse il momento migliore della mia carriera. Rivincita personale? Non ho rivincite da prendere contro nessuno. Io gioco soltanto a calcio: a volte va bene e altre male. Poi questo sport cambia velocemente, praticamente ogni settimana. Sei mesi fa vivevo una certa situazione, ma ora abbiamo vinto un trofeo e posso solo dire di essere molto felice di stare all’Inter. Questo scudetto è un buon punto di partenza… Ora possiamo continuare e costruire un ciclo”. Su Conte: “Conte è ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Christian, ha parlatocavalcata verso lo scudetto dell’Inter: “Prima di arrivare all’Inter, era stato difficile vincere. E, invece,forse ilmia. Rivincita personale? Non ho rivincite da prendere contro nessuno. Io gioco soltanto a calcio: a volte va bene e altre male. Poi questo sport cambia velocemente, praticamente ogni settimana. Seifauna, ma ora abbiamo vinto un trofeo e posso solo dire di essere molto felice di stare all’Inter. Questo scudetto è un buon punto di partenza… Ora possiamo continuare e costruire un ciclo”. Su Conte: “Conte è ...

