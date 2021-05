Emanuela Tittocchia nuda nel letto con Awed: lui in imbarazzo “Ti ho visto le tett*!”, lei “Mi sto svegliando” (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo il bacio tra Emanuela Tittocchia ed Awed, continua all’Isola dei Famosi la simpatia speciale tra i due amici. Grazie al premio ottenuto nella prova ricompensa, i due naufraghi hanno potuto godere di un comodissimo e profumato letto. Questo ha contribuito ad innescare tra i due un feeling mai sopito. Emanuela Tittocchia nuda nel letto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 7 maggio 2021) Dopo il bacio traed, continua all’Isola dei Famosi la simpatia speciale tra i due amici. Grazie al premio ottenuto nella prova ricompensa, i due naufraghi hanno potuto godere di un comodissimo e profumato. Questo ha contribuito ad innescare tra i due un feeling mai sopito.nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Emanuela Tittocchia nuda nel letto con Awed: lui in imbarazzo “Ti ho visto le tett*!”, lei “Mi sto svegliando”… - chiccoida : RT @LuigiBortone_: Il televoto è cambiato, quindi rivotiamo per Emanuela Tittocchia!?? #isola #isoladeifamosi #lisoladeifamosi #isolaparty #… - FastidiosoMe : Il livello di PRESUNZIONE egocentrismo e ego referenzalismo della #Tittocchia è SCONCERTANTE. Parla come se fosse… - LuigiBortone_ : Il televoto è cambiato, quindi rivotiamo per Emanuela Tittocchia!?? #isola #isoladeifamosi #lisoladeifamosi… - tempoweb : 'A letto insieme' Emanuela Tittocchia-Awed La scena piccantissima accende l'#isola #6maggio @giadinagrisu… -