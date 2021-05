Covid | sale ancora l' indice Rt ma scende l' incidenza | nuovi cambi di colore in vista | In netto calo i ricoveri nelle intensive | solo 5

(Di venerdì 7 maggio 2021) Si riunisce oggi la cabina di regia per decidere, in base ai dati sui contagi, icolori delle Regioni: la Valle d'Aosta , unica zona rossa rimasta, potrebbe passare in arancione, Puglia , ...

... arriva il primo indice settimanale che dà un primo quadro della situazione, l'indice di trasmissibilità del virus19, inidce Rt. Questa settimana Rt si attesa a 0,89, in leggero rialzo, contro ...
Si riunisce oggi la cabina di regia per decidere, in base ai dati sui contagi Covid, i nuovi colori delle Regioni ... Il Veneto rischia di diventare arancione, la Sardegna resta in bilico.