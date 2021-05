Coronavirus, i dati del 7 maggio: 160 nuovi positivi a Monza e in Brianza, numeri in calo in Lombardia (Di venerdì 7 maggio 2021) Il bollettino della Regione di venerdì 7 maggio 2021: sono 160 i nuovi casi positivi in provincia di Monza e Brianza, sono 1.759 in Lombardia con 51.195 tamponi effettuati e il tasso di positività del 3,4%. Ricoveri in calo, 25 decessi. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 7 maggio 2021) Il bollettino della Regione di venerdì 72021: sono 160 icasiin provincia di, sono 1.759 incon 51.195 tamponi effettuati e il tasso dità del 3,4%. Ricoveri in, 25 decessi.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 11.807 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #7maggio ?? 715 nuovi casi ?? 27.063 tamponi eseguiti ?? 1.366 ricoverati (-49 da ieri)… - Corriere : ?????? I dati della Lombardia - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 7 maggio: tutti i dati aggiornati - - FabiParraguezM : RT @Corriere: ?????? I dati della Lombardia -