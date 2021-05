Coprifuoco verso una revisione, Di Maio: “Il 16 maggio data auspicabile per superarlo” (Di venerdì 7 maggio 2021) Si stringe il cerchio intorno al Coprifuoco: metà maggio, il momento in cui il governo Draghi ha promesso un tagliando alle misure anti-Covid, è sempre più vicino. Le Regioni restano sulla loro posizione: l’orario va almeno spostato dalle 22 alle 23. Le forze di centrodestra chiedono di cancellarlo, mentre all’interno dell’esecutivo si guarda ai dati del contagio per capire come muoversi. A far capire qual è l’umore arrivano le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Il 16 maggio? Credo sia una data auspicabile per superare il Coprifuoco, ma ovviamente non è un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte”, ha detto il Cinquestelle a L’aria che tira, su La7. “Tutti vogliamo uscire da quell’incubo. Il tema è superare il Coprifuoco per non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Si stringe il cerchio intorno al: metà, il momento in cui il governo Draghi ha promesso un tagliando alle misure anti-Covid, è sempre più vicino. Le Regioni restano sulla loro posizione: l’orario va almeno spostato dalle 22 alle 23. Le forze di centrodestra chiedono di cancellarlo, mentre all’interno dell’esecutivo si guarda ai dati del contagio per capire come muoversi. A far capire qual è l’umore arrivano le parole del ministro degli Esteri, Luigi Di: “Il 16? Credo sia unaper superare il, ma ovviamente non è un liberi tutti. Ci siamo passati altre volte”, ha detto il Cinquestelle a L’aria che tira, su La7. “Tutti vogliamo uscire da quell’incubo. Il tema è superare ilper non ...

