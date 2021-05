Coprifuoco, orario allungato per i locali: ecco cosa cambia. Green pass, stop della Privacy (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel governo c?era già chi immaginava l?uso del ?Green pass? come la chiave per anticipare il calendario delle riaperture: permettere l?accesso a fiere, congressi,... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 7 maggio 2021) Nel governo c?era già chi immaginava l?uso del ?? come la chiave per anticipare il calendario delle riaperture: permettere l?accesso a fiere, congressi,...

Advertising

UBrignone : RT @mattino5: 'Penso che il governo possa prendere in esame una revisione dell'orario se l'andamento dei contagi continua a essere quello c… - mattino5 : 'Penso che il governo possa prendere in esame una revisione dell'orario se l'andamento dei contagi continua a esser… - Claudio13000689 : @allecarioca @robersperanza È vero la parola coprifuoco è brutta di potrebbe chiamare 'orario di rientro a casa' la… - saramarongiu8 : @NicolaPorro @Giusepp67032689 Oltre che non è vero .... in quanto non è stato confermato il coprifuoco ma lo stato… - RTonyi : RT @LaSconosciuta8: Mi piace quando i politici dicono che se nn si cambia l'orario del coprifuoco diventiamo ridicoliahahaha ma solo per qu… -