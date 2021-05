Con chi ce l’aveva Baggio? Adani | ovviamente | è il principale indiziato

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 maggio 2021) Giustamente Dagospia si fionda sulla domanda del giorno: con chi ceRobertoquando al Venerdì ha detto: «Dare giudizi sugli altri mi mette a disagio, non vado in tv, Alcuni colleghi fanno i professori, ma erano incapaci di fare tre palleggi con le mani»? IlDanieleanche se qui la memoria tradisce. Perchéha sì giocato a Brescia, così come, ma le due esperienze non si sono mai sovrapposte. Non hanno mai giocato insieme. Neanche in Nazionale.ha cinque presenze in Nazionale. Una volta anche Montella rispose ad, gli disse qualcosa del tipo: «Quando giocavi, non mi ricordo che fossi bravo con la postura» e il diretto interessato incassò con ...