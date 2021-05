CartaBianca, Bianca Berlinguer fa una battutaccia su Elisabetta Gregoraci a Flavio Briatore e lui la fa rimanere di ghiaccio (Di venerdì 7 maggio 2021) Carta Bianca sta proseguendo anche senza Mauro Corona che a Bianca Berlinguer manca tanto e non ne fa mistero. Ad ogni occasione sottolinea che la sua mancanza, assolutamente indipendente dalla sua volontà, la addolora e che lei, fin dal primo momento, è stata disposta sia a perdonarlo per averla definita gallina intimandole di stare zitta sia a volerlo in trasmissione ma la dirigenza Rai e soprattutto il direttore di rete, Franco Di Mare su questa vicenda è stato, fin dall’inizio, irremovibile e non ha mai fatto un passo indietro. Bianca Berlinguer con l’ospite Flavio Briatore fa una battuta su Elisabetta Gregoraci Martedì, ospite da Bianca Berlinguer a Carta Bianca è andato ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 7 maggio 2021) Cartasta proseguendo anche senza Mauro Corona che amanca tanto e non ne fa mistero. Ad ogni occasione sottolinea che la sua mancanza, assolutamente indipendente dalla sua volontà, la addolora e che lei, fin dal primo momento, è stata disposta sia a perdonarlo per averla definita gallina intimandole di stare zitta sia a volerlo in trasmissione ma la dirigenza Rai e soprattutto il direttore di rete, Franco Di Mare su questa vicenda è stato, fin dall’inizio, irremovibile e non ha mai fatto un passo indietro.con l’ospitefa una battuta suMartedì, ospite daa Cartaè andato ...

Advertising

lacittanews : Scontro epico a Cartabianca, il talk di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. Nella puntata di martedì 4 maggio il pr… - Saimon194 : Cioè ieri Bianca Berlinguer ha seriamente nominato implicitamente Giovanni Muciaccia per via di quel demente di Man… - GiusCandela : RT @Cinguetterai: Don’t touch Art Attack and Giovanni Muciaccia. Bianca Berlinguer risponde alla provocazione della settimana scorsa di Mau… - Profilo3Marco : RT @Cartabiancarai3: Dopo l'approvazione in Parlamento del Recovery Plan, il Governo Draghi si concentra sulla campagna vaccinale e sul cal… - free_anto1 : RT @petronillarusso: Ringraziamolo pure per essersi fatto pubblicità aggratisse con luoghi e date di apertura ?? cara dottoressa Bianca, ma… -