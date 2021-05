Carlotta Dell’Isola indignata: la polemica contro una follower (Di venerdì 7 maggio 2021) Carlotta Dell’Isola sta vivendo un momento complicato sui social: l’ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello Vip, infatti, se l’è presa con i suoi followers di Instagram, che non le risparmiano critiche e cattiverie per ogni parola pronunciata sui social. Carlotta Dell’Isola, ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello Vip, è sempre molto attiva sui social e in particolare su Instagram dove cerca di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 7 maggio 2021)sta vivendo un momento complicato sui social: l’ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello Vip, infatti, se l’è presa con i suois di Instagram, che non le risparmiano critiche e cattiverie per ogni parola pronunciata sui social., ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello Vip, è sempre molto attiva sui social e in particolare su Instagram dove cerca di Articolo completo: dal blog SoloDonna

