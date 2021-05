Buzzi Unicem, volumi di vendita in crescita in primo trimestre. Ricavi stabili (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Nei primi tre mesi del 2021 Buzzi Unicem ha registrato quantità vendute in aumento del 3% nel settore cemento e stabili nel settore calcestruzzo preconfezionato (+0,8%). La gestione è stata positiva in Italia (grazie al favorevole confronto con lo stesso periodo dell’esercizio precedente”, in Russia e Stati Uniti d’America, mentre le le vendite di cemento sono diminuite in Germania ed Europa Orientale (Polonia in particolare), anche a causa di un febbraio particolarmente rigido. I Ricavi netti consolidati sono stati pari a 682,6 milioni di euro, in calo dello 0,8% rispetto ai 688,5 milioni dei primi tre mesi 2020. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2021 ammonta a 230,7 milioni, in riduzione di 10,9 milioni rispetto a fine dicembre 2020. Sul dato hanno inciso investimenti industriali per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Nei primi tre mesi del 2021ha registrato quantità vendute in aumento del 3% nel settore cemento enel settore calcestruzzo preconfezionato (+0,8%). La gestione è stata positiva in Italia (grazie al favorevole confronto con lo stesso periodo dell’esercizio precedente”, in Russia e Stati Uniti d’America, mentre le le vendite di cemento sono diminuite in Germania ed Europa Orientale (Polonia in particolare), anche a causa di un febbraio particolarmente rigido. Inetti consolidati sono stati pari a 682,6 milioni di euro, in calo dello 0,8% rispetto ai 688,5 milioni dei primi tre mesi 2020. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2021 ammonta a 230,7 milioni, in riduzione di 10,9 milioni rispetto a fine dicembre 2020. Sul dato hanno inciso investimenti industriali per ...

