Burkina Faso | Unhcr | 45 morti e 17 500 in fuga in 10 giorni

Advertising

pisto_gol : Oggi è la #Giornatamondialedellalibertadistampa Essere libero è un dovere per ogni giornalista, essere libero è un… - teletext_ch_it : Violenze nel Burkina Faso - 76Celisa : RT @RomanoAng: Il programma BRAVO! presenta i risultati del lavoro compiuto in Burkina Faso dal 2018 al 2021 - andreasimari : RT @RomanoAng: Il programma BRAVO! presenta i risultati del lavoro compiuto in Burkina Faso dal 2018 al 2021 - Mishimajakowskj : @repubblica @concitadeg La De Gregorio pensa che la Spagna sia il Burkina Faso, forse sarebbe meglio che iniziasse ad informarsi. -

Ultime Notizie dalla rete : Burkina Faso

ANSA Nuova Europa

Gruppi di uomini armati hanno sferrato una serie di attacchi in tre diverse regioni del, dando fuoco alle case e uccidendo i civili con un bilancio - riferisce l'Unhcr, l'agenzia Onu per i rifugiati - di 45 morti e 17.500 persone in fuga negli ultimi 10 giorni. L'Agenzia ...Ginevra, 07 mag 18:06 - L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) esprime profonda preoccupazione per le conseguenze umanitarie delle recenti...Gruppi di uomini armati hanno sferrato una serie di attacchi in tre diverse regioni del Burkina Faso, dando fuoco alle case e uccidendo i civili con un bilancio - riferisce l'Unhcr, l'agenzia Onu per ...L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) esprime profonda preoccupazione per le conseguenze umanitarie delle ...