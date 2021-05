Brutta notizia per Pfizer. Ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 7 maggio 2021) A poco più di 100 giorni dal suo arrivo alla Casa Bianca, il neo eletto presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di prendere posizione nella lotta al Covid annunciando di essere favorevole alla sospensione dei brevetti per i vaccini, raccogliendo il consenso dell’Oms e di molti dei governanti dei Paesi occidentali. Produzione di massa cosa vuol dire? Che adesso in America potrebbe esserci una produzione di massa dei vaccini senza vincoli legati alla proprietà intellettuale, dando così una spinta alla lotta al covid perché così ogni azienda farmaceutica potrà produrre i vaccini già approvati, abbattendo tempi di produzione e consegne, comprese quelle presenti nei Paesi in via di sviluppo, che non dovranno più aspettare gli altri. Molti si sono detti d’accordo, come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: L’Ue è pronta a ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 7 maggio 2021) A poco più di 100 giorni dal suo arrivo alla Casa Bianca, il neo eletto presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha deciso di prendere posizione nella lotta al Covid annunciando di essere favorevole alla sospensione dei brevetti per i vaccini, raccogliendo il consenso dell’Oms e di molti dei governanti dei Paesi occidentali. Produzione di massavuol dire? Che adesso in America potrebbe esserci una produzione di massa dei vaccini senza vincoli legati alla proprietà intellettuale, dando così una spinta alla lotta al covid perché così ogni azienda farmaceutica potrà produrre i vaccini già approvati, abbattendo tempi di produzione e consegne, comprese quelle presenti nei Paesi in via di sviluppo, che non dovranno più aspettare gli altri. Molti si sono detti d’accordo, come la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: L’Ue è pronta a ...

