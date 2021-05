Brevetti o non brevetti? L'ultima frontiera dei vaccini (Di venerdì 7 maggio 2021) brevetti sì, brevetti no. Il prossimo step della campagna di vaccinazione mondiale rischia di sfociare in una questione legale: da una parte big pharma e il libero mercato – più qualche capo di stato controcorrente –, dall’altra i principali governi e l’opinione pubblica mondiale, supportati dalla World trade organization. Un vademecum per fare chiarezza. Chi chiede la sospensione? Oltre 100 paesi – la maggior parte in via di sviluppo – guidati da India e Sud Africa negli ultimi giorni si sono rivolti al Wto per ottenere la sospensione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle case farmaceutiche sui vaccini. Sono stati subito sostenuti da Cina e Russia. La svolta però è arrivata giovedì, con gli Stati Uniti di Joe Biden ad appoggiare a loro volta la mozione. E a stretto giro l’Ue ha ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021)sì,no. Il prossimo step della campagna di vaccinazione mondiale rischia di sfociare in una questione legale: da una parte big pharma e il libero mercato – più qualche capo di stato controcorrente –, dall’altra i principali governi e l’opinione pubblica mondiale, supportati dalla World trade organization. Un vademecum per fare chiarezza. Chi chiede la sospensione? Oltre 100 paesi – la maggior parte in via di sviluppo – guidati da India e Sud Africa negli ultimi giorni si sono rivolti al Wto per ottenere la sospensione dei diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle case farmaceutiche sui. Sono stati subito sostenuti da Cina e Russia. La svolta però è arrivata giovedì, con gli Stati Uniti di Joe Biden ad appoggiare a loro volta la mozione. E a stretto giro l’Ue ha ...

Advertising

RobertoBurioni : Se a ottobre salterà fuori una nuova variante (Dio non voglia) e servirà un nuovo vaccino chi lo svilupperà con i brevetti sospesi? Cuba? - RobertoBurioni : Il tema dei brevetti è ESTREMAMENTE COMPLESSO. Io parto da qui: nessuno nel mondo deve essere privato di un vaccino… - AndreaOrlandosp : L’#Europa ha l’opportunità di guidare, insieme agli Stati Uniti, la rivoluzione sul #vaccino bene comune. Non bisog… - Testament73 : RT @cris_cersei: Se passa 'sta cosa della liberazione dei #brevetti, in UE non si sentirà più parlare di vaccini (Pfizer). Tana libera tutt… - NicoliniNadia : RT @RobertoBurioni: Il tema dei brevetti è ESTREMAMENTE COMPLESSO. Io parto da qui: nessuno nel mondo deve essere privato di un vaccino per… -