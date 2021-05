Beautiful, i fan tuonano: “La soap così non è credibile” (Di venerdì 7 maggio 2021) I fan di Beautiful si sono infuriati per un cambio storico che ha lasciato tutti senza parole. Una scelta che non si può di certo capire anche se… BeautifulPrima di raccontare tutto andiamo a leggere le anticipazioni della puntata di oggi, 7 maggio 2021, in onda su Canale 5 come sempre nel primo pomeriggio. Liam non può proprio accettare quello che sta per accadere. Chiede così l’aiuto di Broke per provare a convincere Hope. Questa però non accetta il suo tradimento con Steffy. Zoe invece è solo innamorata e dunque non viene dissuasa da Carter proprio come aveva provato a mettere in moto Liam stesso. Le due ragazze hanno iniziato a fidarsi, senza nessun remore, di Thomas. LEGGI ANCHE >>> Che fine ha fatto Ronn Moss Sono convinte inoltre che Liam sia veramente cattivo e pronto ad accanirsi senza nessun ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 7 maggio 2021) I fan disi sono infuriati per un cambio storico che ha lasciato tutti senza parole. Una scelta che non si può di certo capire anche se…Prima di raccontare tutto andiamo a leggere le anticipazioni della puntata di oggi, 7 maggio 2021, in onda su Canale 5 come sempre nel primo pomeriggio. Liam non può proprio accettare quello che sta per accadere. Chiedel’aiuto di Broke per provare a convincere Hope. Questa però non accetta il suo tradimento con Steffy. Zoe invece è solo innamorata e dunque non viene dissuasa da Carter proprio come aveva provato a mettere in moto Liam stesso. Le due ragazze hanno iniziato a fidarsi, senza nessun remore, di Thomas. LEGGI ANCHE >>> Che fine ha fatto Ronn Moss Sono convinte inoltre che Liam sia veramente cattivo e pronto ad accanirsi senza nessun ...

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful fan Beautiful, news americane: confermato, Sheila Carter NON torna Come vi abbiamo riportato, l'attrice - che dal 1992 presta il volto a Sheila Carter nelle soap opera Beautiful e Febbre D'Amore - aveva stuzzicato i fan con scatti che rivelavano la sua presenza ...

Addio a Nick Kamen, il modello divenuto popstar grazie a Madonna P to the most beautiful and sweetest man Nick Kamen!". Per il momento, sono ancora sconosciute le ... aveva reso pubblico di essere malato (non specificando di cosa), invitando i fan a pregare per lui. ...

Beautiful, i fan tuonano: “La soap così non è credibile” Altranotizia Beautiful, anticipazioni USA: Bill si scaglia contro Liam, Wyatt assiste tutto Anticipazioni americane Beautiful: Quinn e Carter vogliono nascondere il tradimento. Anche se Carter sarà completamente preso da una nuova storia d’amore clandestina, ammetterà alla moglie di Eric di ...

Beautiful, anticipazioni venerdì 7 maggio: un’inaspettata proposta di matrimonio La puntata odierna di Beautiful vedrà al centro una proposta di matrimonio del tutto inaspettata che avrà Thomas come protagonista assoluto.

