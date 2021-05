Ascolti tv 6 maggio: Guardiani senza avversari (Mediaset al risparmio). Rai3 aggrega le donne in fuga dai talk e dall’Europa League (Di venerdì 7 maggio 2021) Ascolti: il calcio dell’Europa League pay + free a 2 milioni 7,8%. I Guardiani cresce un poco; e senza L’Isola in campo (che stasera si schiera contro Carlo Conti e Top Dieci), ma proponendo ‘soltanto’ Pio e Amedeo in replica, Canale 5 viene doppiata dall’ammiraglia rivale. Accade questo per i meter di Auditel giovedì 5 maggio, in una serata in cui Diretta Gol di Europa League su Tv8, con Roma-Manchester United (qualificazione già decisa dopo il 6 a 2 degli inglesi dell’andata) e Arsenal-Villareal in versione Diretta Gol, hanno prodotto ‘solo’ 1,251 milioni di spettatori e 4,9% in chiaro e 727mila spettatori (2,9%) per il complesso dell’offerta pay (sette giorni prima Manchester United-Roma aveva prodotto 1,7 milioni di spettatori con il 7% di share su Tv8 e 1,030 milioni ed il 3,9% ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 7 maggio 2021): il calcio dell’Europapay + free a 2 milioni 7,8%. Icresce un poco; eL’Isola in campo (che stasera si schiera contro Carlo Conti e Top Dieci), ma proponendo ‘soltanto’ Pio e Amedeo in replica, Canale 5 viene doppiata dall’ammiraglia rivale. Accade questo per i meter di Auditel giovedì 5, in una serata in cui Diretta Gol di Europasu Tv8, con Roma-Manchester United (qualificazione già decisa dopo il 6 a 2 degli inglesi dell’andata) e Arsenal-Villareal in versione Diretta Gol, hanno prodotto ‘solo’ 1,251 milioni di spettatori e 4,9% in chiaro e 727mila spettatori (2,9%) per il complesso dell’offerta pay (sette giorni prima Manchester United-Roma aveva prodotto 1,7 milioni di spettatori con il 7% di share su Tv8 e 1,030 milioni ed il 3,9% ...

