Ascoli-Cittadella 2-0: i bianconeri asfaltano i granata (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella 37esima giornata di Serie B, la partita Ascoli-Cittadella si conclude con il risultato di 2-0. I gol di Buchel e Bajic permettono ai bianconeri di guadagnare punti per allontanarsi dalla zona Play-out. Il Cittadella rimane fermo al 6° posto con 56 punti mentre l’Ascoli si ritrova al 15° posto con 44 punti Ascoli-Cittadella 2-0: come si è svolta la partita? Primo tempo Il match parte subito con equilibrio nelle prime fasi di gioco tra Ascoli e Cittadella, con le due formazioni che cercano di gestire il possesso. Con l’Ascoli che tenta la prima fiammata del match anche il Cittadella risponde a tono. Partita ricca di occasioni con le squadre che spingono. Al 39’ l’Ascoli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 7 maggio 2021) Nella 37esima giornata di Serie B, la partitasi conclude con il risultato di 2-0. I gol di Buchel e Bajic permettono aidi guadagnare punti per allontanarsi dalla zona Play-out. Ilrimane fermo al 6° posto con 56 punti mentre l’si ritrova al 15° posto con 44 punti2-0: come si è svolta la partita? Primo tempo Il match parte subito con equilibrio nelle prime fasi di gioco tra, con le due formazioni che cercano di gestire il possesso. Con l’che tenta la prima fiammata del match anche ilrisponde a tono. Partita ricca di occasioni con le squadre che spingono. Al 39’ l’...

FootballtipsNG : Serie B, Ascoli vs Cittadella, RESULT: 2 - 0 - Ghanabettips : Serie B, Ascoli vs Cittadella, RESULT: 2 - 0 - jackpotKE : Serie B, Ascoli vs Cittadella, RESULT: 2 - 0 - MySASoccerTips : Serie B, Ascoli vs Cittadella, RESULT: 2 - 0 - sportli26181512 : Ascoli-Cittadella 2-0: Successo casalingo dell'Ascoli sul Cittadella. Nel match valido per la trentrasettesima gior… -