Adidas alza le previsioni per il 2021 dopo primo trimestre positivo

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) –ha rivisto al rialzo la guidance per ilgrazie allo “slancio del marchio” e a una “domanda più forte del previsto” nel. La società tedesca ora si aspetta che le vendite aumenteranno a un tasso “high-teens” durante l’anno, ovvero compreso tra il 15 e il 20%. Nello specifico, nel secondoprevede una significativa accelerazione dei ricavi, con le vendite in aumento di circa il 50%. La previsione del margine lordo per l’intero anno continua a essere di circa il 52%, mentre l’utile netto delle operazioni continue aumenterà a un livello compreso tra 1,25 miliardi di euro e 1,45 miliardi di euro (461 milioni di euro nel 2020). La società ha registrato un utile netto di 502 milioni di euro per il...

Nello specifico, nel secondo trimestreprevede una significativa accelerazione dei ricavi, con le vendite in aumento di circa il 50%. La previsione del margine lordo per l'intero anno continua ...... anche se non siamo ancora tornati alla normalita'', ha detto il ceo di, Kasper Rorsted. Il gruppo precisa che a valute costanti, l'aumento del fatturato e' del 27% ed e' stato ottenuto sullo ...Adidas ha rivisto al rialzo la guidance per il 2021 grazie allo "slancio del marchio" e a una "domanda più forte del previsto" nel primo trimestre.Il colosso tedesco dello sportswear prevede per il fiscal year una crescita tra il 17 e il 19%, nonostante i continui lockdown in Europa e le ...