Zhang e il futuro dell’Inter | netto taglio dei costi | nessun obbligo Scudetto

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il presidente Stevenha illustrato il progettoper la prossima stagione:deidi vittoria Giornata di meeting in casa Inter per pianificare la prossima stagione. Il presidente Stevenha illustrato ai dirigenti nerazzurri il progetto societario, che proseguirà sulla linea intrapresa finora ma con undei. Ecco quanto chiesto dal presidente cinese, come riportato da Sky Sport: «Sarà chiesto uno sforzo ai dirigenti, ai giocatori e all’allenatore per partecipare a questoed avere una serenità maggiore in un momento complicato a livello economico». Pochissimi investimenti e...

Advertising

DiMarzio : #Inter: #Zhang ha garantito la continuità del progetto, ma sarà necessario un taglio dei costi - Cristopher_2015 : RT @DiMarzio: #Inter: #Zhang ha garantito la continuità del progetto, ma sarà necessario un taglio dei costi - Maldi___ : RT @DiMarzio: #Inter: #Zhang ha garantito la continuità del progetto, ma sarà necessario un taglio dei costi - EvaAProvenzano : #Zhang ha illustrato ai dirigenti i piani per il futuro dell'#Inter. Ha garantito continuità ma ha precisato che se… - snake_miki : RT @DiMarzio: #Inter: #Zhang ha garantito la continuità del progetto, ma sarà necessario un taglio dei costi -

Ultime Notizie dalla rete : Zhang futuro

A indicare la rotta è il presidente Stevenche finora ha investito più di 800 milioni nell'... un passo indietro oggi per farne poi due in avanti inSuldell'Inter: 'Io una chiacchiera con Marotta e Ausilio l'ho già fatta per fare i ... Poi, visti i festeggiamenti, non mi sembra chissà quanto preoccupato'.Il presidente Steven Zhang ha illustrato il progetto dell’Inter per la prossima stagione: taglio netto dei costi e nessun obbligo di vittoria Giornata di meeting in casa Inter per pianificare la pross ...Sky Sport lancia la notizia di importanti novità in merito al futuro societario dell'Inter e della sostenibilità della squadra nerazzurra ...