'Via il vincolo dei brevetti per i vaccini'. Da Biden all'Ue spinta a produrli nelle zone più a rischio (Di giovedì 6 maggio 2021) Da una parte il plauso di premier, presidenti, Organizzazioni internazionali e umanitarie. Dall'altra la levata di scudi da parte dei diretti interessati, vale a dire i grandi produttori di farmaci. ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 6 maggio 2021) Da una parte il plauso di premier, presidenti, Organizzazioni internazionali e umanitarie. Dall'altra la levata di scudi da parte dei diretti interessati, vale a dire i grandi produttori di farmaci. ...

Advertising

marconesciblog : Togliete i brevetti dai vaccini - MargheRom : SVOLTA #BidenHarris supporta la SOSPENSIONE delle tutele della PROPRIETÀ intellettuale per i VACCINI anti Covid-19… - RecaveryF : @AM_Porta @iofausto @TarabellAlberto @borghi_claudio @szampa56 @OmnibusLa7 @alessandrasard1 Viene dall’autorazzismo… - fiaiproma : LA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI IN EDILIZIA CONVENZIONATA. Focus sulla procedura semplificata di affrancazione dal vin… - via_portami : RT @maxdantoni: Negli anni Novanta il «vincolo esterno» (Maastricht, la corsa per aderire all'€) fu usato da una parte della classe politic… -