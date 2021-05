Uomini e Donne, Maria De Filippi una furia contro Armando “Lo so che parli male della redazione… “ (Di giovedì 6 maggio 2021) Nella giornata di ieri mercoledì 5 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne ovvero il noto programma condotto da Maria De Filippi. In genere, la conduttrice è sempre molto pacata e utilizza toni piuttosto tranquilli, salvo quando succede qualcosa che la manda su tutte le furie. Raramente abbiamo visto Maria De Filippi adirata e ieri è stato proprio uno di questi momenti. La conduttrice sembra che si sia letteralmente scagliata contro uno dei cavalieri del Parterre maschile del trono over, che da diversi anni è protagonista del programma. A scagliarsi contro l’uomo non è stata soltanto Maria De Filippi, ma anche l’opinionista Gianni Sperti, Ma cosa è accaduto? Uomini e ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Nella giornata di ieri mercoledì 5 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata diovvero il noto programma condotto daDe. In genere, la conduttrice è sempre molto pacata e utilizza toni piuttosto tranquilli, salvo quando succede qualcosa che la manda su tutte le furie. Raramente abbiamo vistoDeadirata e ieri è stato proprio uno di questi momenti. La conduttrice sembra che si sia letteralmente scagliatauno dei cavalieri del Parterre maschile del trono over, che da diversi anni è protagonista del programma. A scagliarsil’uomo non è stata soltantoDe, ma anche l’opinionista Gianni Sperti, Ma cosa è accaduto?e ...

