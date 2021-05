Tuffiamoci tra piante e fiori nei giardini di Villa Pallavicino

Leggi su iodonna

Una composizione di Ortocolto (foto di Doriano Donati / Busseto Terra di Verdi). Si parla di cultura botanica, con accompagnamento musicale, a Ortocolto, un'occasione per incontrare vivaisti eeri e capire come rendere più sostenibile il lavoro in giardino. Una festa di orti e frutti, di scambio di semi e talee, e di incursioni nel mondo enogastronomico, artigianale e biologico.a Busseto (Parma) (foto di Isabella Alfieri / Busseto Terra di Verdi). INFO: Busseto (Parma), giardino die piazza Le Scuderie, 8 e 9 maggio.bussetolive.com