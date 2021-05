Tuchel sfida Guardiola | «In finale per vincere» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 maggio 2021) Thomas, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Real Madrid in Champions League Thomas, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Real Madrid in Champions League, che ha permesso ai Blues di qualificarsi in. Le sue parole. «Aver battuto già il Manchester è un vantaggio? No, ma ci dà fiducia per il futuro. Il Manchester City è il benchmark, e per diminuire il gap servono grandi prestazioni.aumenta la fiducia, è il massimo che puoi affrontare. Arriveremo con fiducia e positività a Istanbul, speriamo anche senza infortuni, pere non per partecipare». L'articolo proviene da Calcio News 24.