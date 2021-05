Terrorismo: Campagna, ‘Br arrestati non vogliono estradizione? Vigliacchi come allora’ (2) (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – “Mio fratello faceva il poliziotto -prosegue Campagna- sapeva di fare un lavoro rischioso; sapeva di rischiare la vita, ma considerava il rischio un fattore possibile sul lavoro, non così come invece sono andate le cose. Lui è stato ucciso mentre stava andando a prendere la fidanzata, ha aperto la portiera della macchina e un delinquente, assassino, killer, gli ha scaricato addosso il caricatore di una 357 Magnum, con due proiettili che lo hanno colpito alla testa, ma cosa vogliamo dire ancora? E queste sarebbero persone che dopo 30 anni si devono rifare una vita? Sarebbe più onorevole ammettere di aver agito in modo vigliacco e di voler mantenere la stessa linea vigliacca”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – “Mio fratello faceva il poliziotto -prosegue- sapeva di fare un lavoro rischioso; sapeva di rischiare la vita, ma considerava il rischio un fattore possibile sul lavoro, non cosìinvece sono andate le cose. Lui è stato ucciso mentre stava andando a prendere la fidanzata, ha aperto la portiera della macchina e un delinquente, assassino, killer, gli ha scaricato addosso il caricatore di una 357 Magnum, con due proiettili che lo hanno colpito alla testa, ma cosa vogliamo dire ancora? E queste sarebbero persone che dopo 30 anni si devono rifare una vita? Sarebbe più onorevole ammettere di aver agito in modo vigliacco e di voler mantenere la stessa linea vigliacca”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

