Ter Stegen-Oblak: una Liga nelle loro mani (Di giovedì 6 maggio 2021) Senza dubbio, sia Marc-André Ter Stegen che Jan Oblak sono tra i migliori portieri del mondo. Entrambi avranno un ruolo decisivo nella partita di questo sabato, come hanno già avuto durante questa stagione. Al Camp Nou andrà infatti in scena la sfida forse decisiva per la vittoria della Liga 20/21: Barcellona-Atletico. Mentre lo sloveno sta trascinando la sua squadra che per il momento è in vetta con 76 punti, il nazionale tedesco del Barca invece sembrerebbe essere incappato nella peggior stagione da quando è in Catalogna. La sfida di sabato allora non può che passare dalle loro mani. Quelle di due portieri tra i più forti del mondo. Ter Stegen vs Oblak Ter Stegen non arriva proprio alla grande a questa sfida. Mentre nella prima parte di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Senza dubbio, sia Marc-André Terche Jansono tra i migliori portieri del mondo. Entrambi avranno un ruolo decisivo nella partita di questo sabato, come hanno già avuto durante questa stagione. Al Camp Nou andrà infatti in scena la sfida forse decisiva per la vittoria della20/21: Barcellona-Atletico. Mentre lo sloveno sta trascinando la sua squadra che per il momento è in vetta con 76 punti, il nazionale tedesco del Barca invece sembrerebbe essere incappato nella peggior stagione da quando è in Catalogna. La sfida di sabato allora non può che passare dalle. Quelle di due portieri tra i più forti del mondo. TervsTernon arriva proprio alla grande a questa sfida. Mentre nella prima parte di ...

