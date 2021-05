Scopri il motivo incredibile per il quale non dovresti mai camminare mano nella mano (Di giovedì 6 maggio 2021) camminare mano nella mano ha un effetto collaterale incredibile che ti sorprenderà, uno studio ha dimostrato questo fatto. camminare mano nella mano è un gesto molto romantico. Le persone innamorate spesso passeggiano tenendosi per mano o sotto braccio eppure la cosa avrebbe un effetto collaterale incredibile e scientificamente provato. Ecco perché non dovresti mai passeggiare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 6 maggio 2021)ha un effetto collateraleche ti sorprenderà, uno studio ha dimostrato questo fatto.è un gesto molto romantico. Le persone innamorate spesso passeggiano tenendosi pero sotto braccio eppure la cosa avrebbe un effetto collateralee scientificamente provato. Ecco perché nonmai passeggiare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

radiosilvana : @LaMentegatta @JosefPalladino @francescatotolo @MadManWaBox Stai dicendo che uno non può farle domande. Cerca quand… - GS1italy : Viviamo in un mondo ricco di colori, ma attenzione ai #codiciabarre! Scopri con noi per quale motivo è sconsigliato… - DolomitiEnergia : L’abbiamo chiamata Smile per un motivo semplice. ? Non dovrai più preoccuparti della bolletta. ? Il costo del gas… - dmncablie : @h4ppilycosmic Poi magari si scoprì che in realtà ad Adam non fregava una fava di aspettare un attimo fuori e anzi… - vampiroa3km : RT @svrpente: Pov: stai parlando con una persona mai vista prima e ti dice che le/gli stavi sul cazzo. Chiedi dunque il motivo e viene fuor… -