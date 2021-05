**Rai: fonti Renzi, 'racconto Ranucci falso, esposto per acquisire immagini autogrill'** (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Il racconto che Ranucci riporta è falso. Come dimostreranno le immagini dell'autogrill l'auto di Renzi è andata via prima dell'auto di Mancini". Così fonti dell'ufficio stampa di Matteo Renzi. "E del resto la stessa signora dice di sentire Mancini che saluta Renzi, mentre Renzi sale in macchina e riparte, con Mancini che resta in piedi fuori dall'auto a salutare. Se la signora è andata via in contemporanea all'auto di Mancini non può aver visto la direzione di Renzi, del quale però la signora pare conoscere anche la velocità dell'auto. Orecchio bionico, vista straordinaria, autovelox incorporato: questa professoressa è davvero speciale". "Ma il racconto è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Ilcheriporta è. Come dimostreranno ledell'l'auto diè andata via prima dell'auto di Mancini". Cosìdell'ufficio stampa di Matteo. "E del resto la stessa signora dice di sentire Mancini che saluta, mentresale in macchina e riparte, con Mancini che resta in piedi fuori dall'auto a salutare. Se la signora è andata via in contemporanea all'auto di Mancini non può aver visto la direzione di, del quale però la signora pare conoscere anche la velocità dell'auto. Orecchio bionico, vista straordinaria, autovelox incorporato: questa professoressa è davvero speciale". "Ma ilè ...

