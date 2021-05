Piscine e palestre: ecco tutte le regole per la ripresa dello sport (Di giovedì 6 maggio 2021) Il governo dà il via libera al protocollo sullo sport con i protocolli validati dal Cts: utilizzare i propri tappetini, in vasca mantenere la distanza di 7 metri quadri, un ombrellone ogni 10 mq. I bambini molto piccoli in acqua col pannolino Leggi su corriere (Di giovedì 6 maggio 2021) Il governo dà il via libera al protocollo sullocon i protocolli validati dal Cts: utilizzare i propri tappetini, in vasca mantenere la distanza di 7 metri quadri, un ombrellone ogni 10 mq. I bambini molto piccoli in acqua col pannolino

Advertising

airone555 : RT @DSantanche: Lo sport non è una questione ludica ma è salute. #Palestre e #piscine sono state chiuse dopo avergli chiesto lo sforzo di a… - Enzo40510601 : RT @DSantanche: Lo sport non è una questione ludica ma è salute. #Palestre e #piscine sono state chiuse dopo avergli chiesto lo sforzo di a… - DSantanche : Lo sport non è una questione ludica ma è salute. #Palestre e #piscine sono state chiuse dopo avergli chiesto lo sfo… - danieledv79 : RT @DaniSbrollini: Ieri ho incontrato assieme a @davidefaraone i rappresentanti delle maggiori associazioni dei gestori degli impianti di #… - Italia_Notizie : Piscine e palestre: ecco tutte le regole per la ripresa dello sport -