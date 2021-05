Piera Maggio torna a parlare sui social e lancia un nuovo messaggio (Di giovedì 6 maggio 2021) "Fino a prova contraria Denise è viva e va cercata, se e quando dimostreranno il contrario, solo allora ci fermeremo e proseguiremo in altro. Chiunque in tutti questi anni ci ha fatto del male, direttamente o indirettamente, non può e non deve rimanere impunito, soprattutto chi ha sequestrato Denise". È tornata a parlare Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Lo ha fatto con un post pubblicato sui propri canali social all'indomani dell'ispezione dei carabinieri, disposta dalla Procura della città siciliana, nella casa in cui abitava Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico della piccola, e mamma di Jessica, già finita sotto processo con l'accusa di concorso in sequestro di persona, prima di essere assolta in ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 6 maggio 2021) "Fino a prova contraria Denise è viva e va cercata, se e quando dimostreranno il contrario, solo allora ci fermeremo e proseguiremo in altro. Chiunque in tutti questi anni ci ha fatto del male, direttamente o indirettamente, non può e non deve rimanere impunito, soprattutto chi ha sequestrato Denise". Èta a, la mamma di Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004. Lo ha fatto con un post pubblicato sui propri canaliall'indomani dell'ispezione dei carabinieri, disposta dalla Procura della città siciliana, nella casa in cui abitava Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico della piccola, e mamma di Jessica, già finita sotto processo con l'accusa di concorso in sequestro di persona, prima di essere assolta in ...

Advertising

myrtamerlino : Prima il teatrino della tv russa ora i RIS entrano in casa di Anna Corona e Piera Maggio lo viene a sapere tramite… - vitaindiretta : 'Piera Maggio è veramente distrutta in questo momento' Giacomo Frazzitta - #LaVitaInDiretta #DenisePipitone - xaboutanna : RT @amaricord: Stanno cercando il corpo della piccola Denise in quella casa che doveva essere ispezionata diciassette anni fa, Piera Maggio… - __ari__anna__ : RT @amaricord: Stanno cercando il corpo della piccola Denise in quella casa che doveva essere ispezionata diciassette anni fa, Piera Maggio… - Abhijitxp01 : RT @chilhavistorai3: Denise Pipitone: “Vai a casa dalle ragazze che è successo qualcosa”. La telefonata di Anna Corona alla mamma partì dal… -