Pathfinder | Wrath Of The Righteous ha una data di uscita

(Di giovedì 6 maggio 2021) Gli appassionati di RPG forse ricorderanno la campagna Kickstarter (di discreto successo) che ha accompagnato gli esordi diOf The, sequel indiretto di: Kingmaker che finalmente sta per arrivare a tutto il pubblico potenzialmente interessato. Attualmente in fase di seconda Beta riservata ai finanziatori del crowdfounding, il gioco realizzato da Owlcat Games ha finalmente unad'ufficiale per la pubblicazione su Steam e GOG: il prossimo 2 settembre. Ispirato al classicoda tavolo,Of Theè un RPG single player d'altri tempi, con visuale isometrica e tutto quello che potreste aspettarvi da un titolo (e una licenza) del genere. I giocatori esploreranno la natura ...

