Omicidio insoluto a Chiavari | dopo 25 anni nuovi esami

(Di giovedì 6 maggio 2021) A 25dalla morte di Nada Cella, la giovane donna trovata agonizzante nello studio del commercialista dove lavorava, a Chivari, la procura trovaelementi per provare a risolvere il caso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio insoluto

ANSA Nuova Europa

A 25 anni dalla morte di Nada Cella, la giovane donna trovata agonizzante nello studio del commercialista dove lavorava, a Chivari, la procura trova nuovi elementi per provare a risolvere il caso ...Dietro al mondo patinato del jet set romano, venne commesso il suo efferatoche, a differenza di quello di Elizabeth Short, non rimase però. " Christa è morta senza raggiungere il ...A 25 anni dalla morte di Nada Cella, la giovane donna trovata agonizzante nello studio del commercialista dove lavorava, a Chivari, la procura trova nuovi elementi per provare a risolvere il caso rima ...La Cgil Palermo e la Cgil Termini Imerese ricordano il giornalista termitano Cosimo Cristina, corrispondente del giornale L'Ora. Cosimo Cristina fu “suicidato” da Cosa Nostra 61 anni fa, il 5 maggio 1 ...