Omicidio Cerciello, il sindaco di Somma Vesuviana: "Dedicheremo una scuola a Mario" (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – "Cercheremo di intitolare una scuola a Mario Cerciello Rega. Ho provato a mettermi in contatto con la moglie Rosa Maria. Con Mario ci conoscevamo dal periodo dell'infanzia ed era una persona onesta. Ora i suoi assassini sono stati garantiti alla giustizia grazie alla magistratura che ha fatto un gran lavoro ed anche in tempi rapidi. A Dicembre 2019 volemmo piantare un melograno proprio dinanzi alla Bandiera dell'Italia. Siamo stati sempre vicini alla famiglia, alla moglie. L'ultimo ricordo di Mario è quando venne da me per la promessa di matrimonio, un momento intenso che Mario volle condividere con me". Lo ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma

