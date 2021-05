Olimpiadi Tokyo 2020, accordo con Pfizer per il vaccino agli atleti: non sarà obbligatorio (Di giovedì 6 maggio 2021) accordo tra Cio e Pfizer-Biontech per la vaccinazione di atleti e delegazioni partecipanti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un’intesa sulla fornitura del siero è stata raggiunta dalle aziende e dal comitato olimpico e le due società “si coordineranno con i comitati olimpici di tutto il mondo”. Come si legge nella nota del Cio, le prime consegne del vaccino saranno calendarizzate per la fine di maggio. Il vaccino non sarà obbligatorio per la partecipazione ai Giochi, ma è caldamente consigliato. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021)tra Cio e-Biontech per la vaccinazione die delegazioni partecipanti alledi. Un’intesa sulla fornitura del siero è stata raggiunta dalle aziende e dal comitato olimpico e le due società “si coordineranno con i comitati olimpici di tutto il mondo”. Come si legge nella nota del Cio, le prime consegne delsaranno calendarizzate per la fine di maggio. Ilnonper la partecipazione ai Giochi, ma è caldamente consigliato. SportFace.

