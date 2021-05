Nintendo Switch | numeri da capogiro per la console ibrida – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 6 maggio 2021)ha pubblicato il suo resoconto dell’anno fiscale chiuso il 31 marzo 2021, mostrando deidavvero impressionanti per..sta facendo delle vendite davvero impressionanti.ha appena svelato i dati aggiornati della suanel resoconto dell’anno fiscale chiuso il 31 marzo 2021, che parlano di ben 84,59 milioni di unità vendute dal lancio, per 587,12 milioni di giochi. Tanto per fare dei confronti,3Ds ha venduto 75,94 milioni di unità nel suo ciclo di vita (quasi concluso), per 386,48 milioni di giochi, mentre Wii U ha venduto 13,56 milioni di unità, per 103,35 … Notizie giochiRead More L'articolo: ...

Advertising

pokemonnext : Nintendo Switch: oltre 36 giochi con almeno un milione di copie vendute - PokeMillennium : Laboratorio di videogiochi in arrivo su Nintendo Switch #PokemonMillennium #NintendoSwitch #trailer Articolo di… - pokemonstrong : Dati di vendita di Nintendo Switch e delle sue esclusive - NPlayerItalia : Laboratorio di videogiochi: annunciata la nuova stravagante esperienza realizzata da Nintendo - Nintendari_it : Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 arriva su Nintendo Switch il 25 giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Switch

rilascerà Game Builder Garage , un nuovo gioco che permetterà ai giocatori di creare i propri giochi. Sarà disponibile perl'11 giugno, ha annunciato la casa sviluppatrice. Il titolo insegnerà ai giocatori di creare il proprio gioco attraverso lezioni divertenti e guidate che trattano le basi della ...... PlayStation 4 e. È inoltre possibile vedere un nuovo trailer e una panoramica di gioco tramite la sua pagina di Steam ufficiale: Astalon: Tears Of The Earth è un platform d'azione ...Poker Club Recensione Playstation 5 del videogame disponibile anche per PC, Playstation 4, Xbox One, Xbox Serie X/S e Nintendo Switch.Con una mossa a sorpresa Nintendo ha annunciato Laboratorio di videogiochi, non solo una nuova esclusiva per Nintendo Switch, ma soprattutto un tool per muovere i primi passi nello sviluppo dei videog ...