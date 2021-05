Meno debiti, più stadi. Perché il calcio italiano deve cambiare (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo sport più bello del mondo dopo la grande pandemia. Dopo quattordici mesi di stadi vuoti e partite accompagnate dal solo rumore delle voci dei giocatori e dei fischi dell’arbitro e con ancora l’adrenalina del tentato colpo di mano della super Lega addosso, è lecito chiedersi se e come è cambiata l’industria del pallone, che in Italia vale oltre 10 miliardi di euro e garantisce l’occupazione di 120 mila persone. Un’industria alle prese con problemi strutturali su cui si è abbattuta la crisi innescata dai lockdown. Un tema su cui si sono confrontati i massimi rappresentanti del mondo calcistico tricolore, riuniti da Formiche.net nell’evento realizzato in collaborazione con Standard Football, la piattaforma economica del calcio. Al dibattito web, moderato e dal direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli e introdotto dal presidente di Formiche, Gianluca ... Leggi su formiche (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo sport più bello del mondo dopo la grande pandemia. Dopo quattordici mesi divuoti e partite accompagnate dal solo rumore delle voci dei giocatori e dei fischi dell’arbitro e con ancora l’adrenalina del tentato colpo di mano della super Lega addosso, è lecito chiedersi se e come è cambiata l’industria del pallone, che in Italia vale oltre 10 miliardi di euro e garantisce l’occupazione di 120 mila persone. Un’industria alle prese con problemi strutturali su cui si è abbattuta la crisi innescata dai lockdown. Un tema su cui si sono confrontati i massimi rappresentanti del mondo calcistico tricolore, riuniti da Formiche.net nell’evento realizzato in collaborazione con Standard Football, la piattaforma economica del. Al dibattito web, moderato e dal direttore di Formiche.net Giorgio Rutelli e introdotto dal presidente di Formiche, Gianluca ...

