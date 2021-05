Matteo Bassetti: “Qui niente più Covid via aerosol, aprire i ristoranti” (Di giovedì 6 maggio 2021) Matteo Bassetti ha dato una notizia molto importante a Tiziana Panella. Intervenuto in diretta a Tagadà l’infettivologo del San Martino di Genova ha parlato delle riaperture, sostenendo che sia inutile precludere la possibilità di aprire ai ristoratori che esercitano solo al chiuso “Fino a un mese fa”, ha ricordato Bassetti, “avevamo la possibilità di mangiare al chiuso nelle zone gialle, ed eravamo in piena terza ondata”. E aggiunge: “Adesso si è deciso di riaprire solo all’esterno, basandosi sul fatto che il coronavirus può essere trasmesso per via aerosolica”. Ma per il medico non è così: “Bisogna che queste cose siano documentate. Io ad oggi non ho prove che qualcuno si è contagiato al ristorante per via aerosol”. Ma non è tutto, perché ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 6 maggio 2021)ha dato una notizia molto importante a Tiziana Panella. Intervenuto in diretta a Tagadà l’infettivologo del San Martino di Genova ha parlato delle riaperture, sostenendo che sia inutile precludere la possibilità diai ristoratori che esercitano solo al chiuso “Fino a un mese fa”, ha ricordato, “avevamo la possibilità di mangiare al chiuso nelle zone gialle, ed eravamo in piena terza ondata”. E aggiunge: “Adesso si è deciso di risolo all’esterno, basandosi sul fatto che il coronavirus può essere trasmesso per viaica”. Ma per il medico non è così: “Bisogna che queste cose siano documentate. Io ad oggi non ho prove che qualcuno si è contagiato al ristorante per via”. Ma non è tutto, perché ...

