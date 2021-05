“Maria De Filippi l’ha censurata”: cosa è successo a UeD (che non vedremo in tv) (Di giovedì 6 maggio 2021) Ogni giorno Uomini e Donne regala al pubblico sorprese e colpi di scena. Ma come è noto, il programma che da anni e anni conduce Maria De Filippi e va in onda su Canale 5 è registrato e le anticipazioni su quanto accade in studio ‘volano’ su internet, tra social e siti. Il pubblico conosce così in anteprima e quasi nel dettaglio le puntate. Nell’ultima, che è in programma giovedì 6 maggio 2021, viene dato spazio a due coppie: quella composta da Gemma Galgani e Aldo e quella formata da Luca ed Elisabetta. Coppie scoppiate, stando alle indiscrezioni trapelate. Aldo e Gemma hanno interrotto la loro conoscenza, ma senza rancori e nessun commento da parte di Tina Cipollari che, al contrario, si scatenerà quando arrivano al centro dello studio l’altro cavaliere e l’altra dama protagonisti della puntata di giovedì. Anche Luca ed Elisabetta annunceranno ai ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) Ogni giorno Uomini e Donne regala al pubblico sorprese e colpi di scena. Ma come è noto, il programma che da anni e anni conduceDee va in onda su Canale 5 è registrato e le anticipazioni su quanto accade in studio ‘volano’ su internet, tra social e siti. Il pubblico conosce così in anteprima e quasi nel dettaglio le puntate. Nell’ultima, che è in programma giovedì 6 maggio 2021, viene dato spazio a due coppie: quella composta da Gemma Galgani e Aldo e quella formata da Luca ed Elisabetta. Coppie scoppiate, stando alle indiscrezioni trapelate. Aldo e Gemma hanno interrotto la loro conoscenza, ma senza rancori e nessun commento da parte di Tina Cipollari che, al contrario, si scatenerà quando arrivano al centro dello studio l’altro cavaliere e l’altra dama protagonisti della puntata di giovedì. Anche Luca ed Elisabetta annunceranno ai ...

