“Ma vai a f***” Matteo Bassetti | furia in diretta tv Rissa con l’ospite famoso in studio | “Si deve vergognare”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 6 maggio 2021) Unalquanto stizzito nelle sue ultime comparsate televisive. Come dimenticare la sta a PiazzaPulita la scorsa settimana. Ora però ci risiamo e a Zona bianca, su Rete 4, il direttore della clinica malattie infettive del San Martino, perde di nuovo la pazienza. Stavolta chi lo fa inre è Antonella Boralevi, scrittrice intervenuta inda Giuseppe Brindisi come opinionista sul coronavirus. Tutto nasce da una battuta (infelice) della Boralevi sullo stesso. “Il lockdown non basta”. “Bisogna adottare altre misure di contenimento”, spiega la Boralevi, trovando l’opposizione prima di Brindisi (“Allora che facciamo, ci dobbiamo chiudere tutti in casa, con questa teoria”) sia dell’altra ospite Daniela Santanchè, che arriva a ...