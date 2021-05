Lotta: Conyedo conquista la carta olimpica nei 97 kg, ai Giochi 239 azzurri (Di giovedì 6 maggio 2021) Sofia, 6 mag. – (Adnkronos) – L’Italia Team si aggiudica la seconda carta olimpica per Tokyo 2020 nella Lotta libera. Al Torneo di Qualificazione olimpica Mondiale in corso a Sofia, in Bulgaria, Abraham Conyedo Ruano sfrutta, infatti, l’ultima chance a disposizione per conquistare i Giochi giapponesi e supera in semifinale, nella categoria 97 kg, il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev con il punteggio di 3-2. Quanto basta per ottenere la qualificazione olimpica. Il posto Nazione ottenuto oggi da Conyedo si aggiunge a quello già assicurato da Frank Chamizo nei 74 kg. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 sono 239 (123 uomini, 116 donne) in 24 discipline differenti con 45 pass individuali. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 6 maggio 2021) Sofia, 6 mag. – (Adnkronos) – L’Italia Team si aggiudica la secondaper Tokyo 2020 nellalibera. Al Torneo di QualificazioneMondiale in corso a Sofia, in Bulgaria, AbrahamRuano sfrutta, infatti, l’ultima chance a disposizione perre igiapponesi e supera in semifinale, nella categoria 97 kg, il bulgaro Ahmed Sultanovich Bataev con il punteggio di 3-2. Quanto basta per ottenere la qualificazione. Il posto Nazione ottenuto oggi dasi aggiunge a quello già assicurato da Frank Chamizo nei 74 kg. Gliqualificati per Tokyo 2020 sono 239 (123 uomini, 116 donne) in 24 discipline differenti con 45 pass individuali. L'articolo CalcioWeb.

