Libia, spari contro tre pescherecci italiani: ferito comandante. Autorità libiche: “No, colpi di avvertimento in aria” (Di giovedì 6 maggio 2021) Raggiunti dai colpi di mitragliatrice di una motovedetta militare libica, che hanno ferito anche uno dei comandanti, Giuseppe Giacalone. Ma dalla Libia fanno sapere che non si trattava di spari “contro” le imbarcazioni, ma di “colpi di avvertimento in aria”, sparati nei confronti di mezzi non autorizzati. Cresce la tensione tra Italia e Libia, dopo che tre pescherecci italiani (Artemide, Aliseo e Nuovo Cosimo) sono stati colpiti a 35 miglia nautiche dalla costa libica al largo di Misurata. Giacalone era al timone dell’Aliseo ed è stato ferito a un braccio, mentre i tre mezzi sono stati poi raggiunti dalla fregata Libeccio della Marina militare italiana. Dalla Lega ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) Raggiunti daidi mitragliatrice di una motovedetta militare libica, che hannoanche uno dei comandanti, Giuseppe Giacalone. Ma dallafanno sapere che non si trattava di” le imbarcazioni, ma di “diin”, sparati nei confronti di mezzi non autorizzati. Cresce la tensione tra Italia e, dopo che tre(Artemide, Aliseo e Nuovo Cosimo) sono statiti a 35 miglia nautiche dalla costa libica al largo di Misurata. Giacalone era al timone dell’Aliseo ed è statoa un braccio, mentre i tre mezzi sono stati poi raggiunti dalla fregata Libeccio della Marina militare italiana. Dalla Lega ...

fanpage : Spari a nord est di Tripoli. Ferito un comandante italiano - quotidianodirg : Spari contro peschereccio italiano in Libia, ferito il comandante - SenatoriPD : RT @BrunoAstorre: Non può trovare scusanti quanto accaduto quest’oggi al largo di #Bengasi, in #Libia. Gli spari contro le imbarcazioni ita… - francobus100 : Libia, la Guardia costiera spara contro peschereccio italiano: ferito il comandante - CasaliGiul : RT @bartolopietro1: Violenze sui migranti, spari contro i pescatori italiani. Questa è la Guardia Costiera libica. La dobbiamo ringraziar… -