LA VITA IN DIRETTA: RECORD DI ASCOLTI PER ALBERTO MATANO, IL SIGNORE DELL’INFORMAZIONE (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo una lunga gavetta al Tg1, fino a diventare uno dei volti di punta del telegiornale più seguito in Italia, ALBERTO MATANO è diventato il conduttore della VITA in DIRETTA. Lo storico talk show del pomeriggio di Rai1, dopo anni di coppie e di alterne fortune negli ASCOLTI e nel gradimento, segna una rinascita. Conduzione unica, un racconto fluido per tutta l’ora e mezza di trasmissione, alternando cronaca e spettacolo, e in casi speciali anche puntate monotematiche, organizzate letteralmente in DIRETTA. È il caso di ieri pomeriggio dove la VITA in DIRETTA ha seguito gli sviluppi sul caso di Denise Pipitone. Il pubblico ha premiato la scelta di MATANO come volto unico e dai social il consenso è pressoché unanime. All’ex mezzobusto ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo una lunga gavetta al Tg1, fino a diventare uno dei volti di punta del telegiornale più seguito in Italia,è diventato il conduttore dellain. Lo storico talk show del pomeriggio di Rai1, dopo anni di coppie e di alterne fortune neglie nel gradimento, segna una rinascita. Conduzione unica, un racconto fluido per tutta l’ora e mezza di trasmissione, alternando cronaca e spettacolo, e in casi speciali anche puntate monotematiche, organizzate letteralmente in. È il caso di ieri pomeriggio dove lainha seguito gli sviluppi sul caso di Denise Pipitone. Il pubblico ha premiato la scelta dicome volto unico e dai social il consenso è pressoché unanime. All’ex mezzobusto ...

Advertising

MMastrantuono : RT @bubinoblog: LA VITA IN DIRETTA: RECORD DI ASCOLTI PER ALBERTO MATANO, IL SIGNORE DELL'INFORMAZIONE - bubinoblog : LA VITA IN DIRETTA: RECORD DI ASCOLTI PER ALBERTO MATANO, IL SIGNORE DELL'INFORMAZIONE - andreadelogu : RT @fraversion: il caso Pipitone spinge Vita in diretta: record stagionale con 2.336.000 mila spettatori e il 21.1% di share. Bene Matano e… - DursoAVita1 : #Pomeriggio5 è più seguito da giovani tra 15/55 poi ha un ottimo target commerciale la vita in diretta è seguita da… - _Alessio_88 : @DursoAVita1 @RadioSoap2 Non compro spazi pubblicitari quindi dei target mi interessa poco, fatto sta che La Vita I… -