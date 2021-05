IBM annuncia chip a 2 nm | CPU e GPU migliori del 45% rispetto ai 7 nm

(Di giovedì 6 maggio 2021) Una nuova pietra miliare nella storia dei semiconduttori è stata segnata: IBM ha ottenuto i primia 2 nm del mondo, aprendo ad ulteriori sviluppi nel futuro dei semiconduttori. Le CPU e GPU realizzate a 2 nm potrebbero esseredel 45% nelle prestazioni oppure ridurre del 75% i consumi IBM ha svelato oggi una svolta nella progettazione e nel processo dei semiconduttori con lo sviluppo del primoal mondoto con tecnologia a 2 nanometri (nm) nanosheet. I semiconduttori svolgono un ruolo critico in tutto, dall’elaborazione, alle apparecchiature, ai dispositivi di comunicazione, ai sistemi di trasporto e alle infrastrutture critiche. La domanda di prestazioni sempredeie di efficienza energetica continua a crescere, soprattutto nell’era del cloud ...

la produzione dei primi chip a 2nm, tecnologia che consentirà un grande passo avanti nella potenza di calcolo e nei consumi dei ...La tecnica diprevede l'impiego di fogli di silicio con uno spessore di due nanometri per creare la struttura dei transistor al posto dell'impiego dei FinFET tradizionali. In questo modo l'...La nuova tecnologia a 2nm di IBM, le future generazione di CPU e GPU potrebbero guadagnare fino al 45% di prestazioni.