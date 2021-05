HALE | esce in digitale il brano “Il Segreto” | ecco quando

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 6 maggio 2021) Il nuovodel cantautore campano disponibile dal 7 maggio. Ispirato al film “Perfetti sconosciuti” racconta l’amore eterno Dopo l’emozionante singolo “Perdere Tutto”, venerdì 7 maggioin“Il” (Abr Records “Label & Management”), il nuovodel cantautore(tutto in maiuscolo, acronimo di Ho Ancora Libera Essenza). Ispirato al film “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese, “Il” è una power ballad che racconta, con toni delicati e allo stesso appassionati, l’amore eterno. «”Il” nasce da una domanda che mi sono posto ascoltando il dialogo sul “saper disinnescare” in “Perfetti Sconosciuti” – racconta– Non parla di amore ma di amori, quelli che combattono contro il tempo. Penso ...